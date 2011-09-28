31 yıl sonra sanık oluyor



T24- 12 Eylül 1980 askeri darbesi hakkında başlatılan soruşturmada sona gelindi. İddianamede Evren’in de sanık olacağı öne sürüldü





Vatan'ın haberine göre, 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirenlere yargı yolu, geçtiğimiz yıl aynı gün referandumla açılmıştı. Referandumla, darbecilerin yargılanmasını engelleyen geçici 15’inci madde kaldırılmış ve darbe mağdurları, Türkiye genelinde Kenan Evren başta olmak üzere darbe sürecine katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Suç duyuruluranın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 12 Eylül 1980 askeri darbesi hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen ve Savcı Kemal Çetin, soruşturma kapsamında Kenan Evren ve hayatta kalan tek MGK Üyesi olan Tahsin Şahinkaya’nın ifadesini, darbeden tam 21 yıl sonra aldı.





Bürokratlar sorgulandı



Alınan bilgiye göre, savcılık o dönemde darbeye zemin hazırlayan birçok bürokratı, askeri ve yöneticiyi de mercek altına aldı. Şüpheli görülenlerin ifadesi alındı. Savcılığa ifade veren kolluk güçlerinin, darbeyi ve sonrasında cezaevinde yapılan işkenceleri ‘emir komuta zinciri’ne bağladıkları öğrenildi. Evren ve Şahinkaya dışında ifade veren kişilerin kimlikleri ise, hedef haline getirmemek için açıklanmadı. İfadelerin alınmasının tamamlandığı belirtilirken, soruşturmada sona gelindiği öğrenildi.





İddianame hazırlanacak





1980 yılındaki askeri darbeyle ilgili zaman aşımı yaşandığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilebileceği tartışmaları yaşanırken, soruşturmayı yürüten savcılığın konuyla ilgili iddianame hazırlayacağı öğrenildi. Savcılığın çalışmalarını Ekim ayının ortasında tamamlayacağı ve hazırlanacak iddianamede Kenan Evren’in de sanık olacağı öne sürüldü. Darbeciler hakkında ‘Anayasayı silah gücü ile ihlal etmek’, ‘darbe yapmak’ suçlamaları yöneltilecek.