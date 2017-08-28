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31 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi Denizli'de yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL'daki Ümraniye Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 17 yaşındaki İ

28 Ağustos 2017 11:32

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL\'daki Ümraniye Cezaevi\'nden firar eden ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 17 yaşındaki İ.K.Ç., Denizli\'de polisin yaptığı denetimde yakalandı.
Merkezefendi İlçesi\'nde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı kişinin hakkında 31 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K.Ç. olduğunu belirledi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen İ.K.Ç.\'nin Ümraniye Cezaevi\'nden firar ettiği ve arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

 


 

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