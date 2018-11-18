“31 Mart, yerelden çok demokrasinin seçimi olacak”

T24

CHP İstanbul Milletvekili, KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, 31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimlerin ulusal nitelin taşıdığı değerlendirmesinde bulunarak ‘demokrasi’ için de seçim yapılacağı yorumunu yaptı.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilen "31 Mart 2019: Yerel Seçimler mi, Ülkenin Geleceği mi?" söyleşisi de Zeynep Altıok Akatlı ve Ercan Karakaş ile birlikte yer alan Kaboğlu, Twitter’da yaptığı paylaşıma göre şunları söyledi:

"Son yıllarda üç önemli toplumsal kazanım vardır. Gezi, 7 Haziran seçimleri ve olağanüstü koşullarda her türlü baskı, hileye karşın 16 Nisan referandumunda çıkan hayır oylarıdır. Bütün bu yaşananları da dikkate alırsak 31 Mart yerelden çok ulusal ve demokrasinin seçimleri olacak."