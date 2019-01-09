31 Mart göçü: Muhtarlar, seçmeni akın akın köylere taşıyor

Muhtar adaylarının, büyük şehirlerde yaşayan hemşehrilerinin seçmen kaydını 31 Mart’ta kendilerine oy vermeleri için akın akın köylere taşıdığı ifade edildi. Büyükşehirlerdeki muhtarlardan "akın"a tepki var: "Bu seçimler büyük sıkıntı ve olaylara gebedir."

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberi özetle şöyle:

Hemşehrilerinin oyunu almak için her yolu deneyen bazı muhtar adayları, büyük şehirlerden köylerine akın akın seçmen taşıyor. Köylülerinin uçak biletini almayı vadeden bile var. Siyasi partiler ittifak yapıp, kılı kırk yararken muhtarların bu adımlarının seçim sonucunu değiştireceği tahmin ediliyor. İstanbul’da bayrak açan büyük şehir muhtarları ilk defa bu kadar büyük çaplı telaştan söz ediyor. ‘Hizmeti biz, oyları başkası alıyor’ diye tepki gösteren muhtarlar, bu usulsüzlüklerin durdurulmasını istiyor.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta, 20 yıldır muhtar... ‘Bu seçimde dengeler bozulacak’ diyen Delibalta şunları söylüyor: Olağanüstü bir taşıma söz konusu. Seçimlerin gidişatını tamamen değiştiriyorlar. Hizmeti buradan alıp oyu orada kullanıyorlar. Daha önce bu girişimler oluyordu ama bu kadar kapsamlı değildi. 22 bin 100 seçmenim var. Bana gelen yeni listede sayı 18 bin... Ortada 4 binin üstünde bir kayıp var. İstanbul’da 961 mahalle var, her mahalleden bin kişi gitse ortaya 1 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Bu büyük bir oran... Daha önce otobüs kiralanıyordu artık uzun yolculuk istemeyene uçak biletleri bile kesiliyor. Bir taşıma savaşı söz konusu. Kentlerdeki seçimin sonucu değişebilird. Şimdiden uyarıyoruz.

‘Bu seçimler büyük sıkıntı ve olaylara gebedir’ diyen Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut da benzer sıkıntıları dile getiriyor. Yetkililerden yardım isteyen Aykut başlıyor anlatmaya: İller, ilçeler ve köylerin nüfus çoğunluğuna göre İller Bankasından yardımlar yapılıyor. Bu da yarışı hızlandırdı. Biz uyarımızı yapıyoruz şu an İstanbul’da bütün mahallelerimizden seçmenler bir sel hâlinde Anadolu’ya taşınıyor. Bir yöntem bulmuşlar. O bölgenin muhtarı gelip, buradaki vatandaşların vekâletini alıyor. İstanbul’daki seçmen uzun yolculuğu çekmeden aracı muhtar sayesinde taşımayı gerçekleştiriyor. 2014 yılında Trabzon’un bir ilçesinde 1200 oyla belediye başkanı seçilmişti. Buraya İstanbul’dan 3 binin üzerinde seçmen taşındı. Buna bir dur denilmeli. Zamanın iyice daraldı. Seçmen kütükleri 17 Ocak tarihine kadar askıda duracak. Bu tarihe kadar yetkililerin duruma müdahale etmesi lazım. Seçmenin oyu memleketlerinde verip hizmeti bizden alması kabul edilebilir değil.