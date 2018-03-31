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Spor

31 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

31 Mart 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Antalyaspor - Bursaspor  
19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
10.00 Sarı kırmızılı kulübün Mali Genel Kurulu yapılacak.
17.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor  
15.00 Boluspor - Gaziantepspor
15.00 Giresunspor - Altınordu  

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - 
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit
15.15 Tofaş - Gaziantep Basketbol
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Fenerbahçe Doğuş
20.15 Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi - 
14.00 Adana ASKİ - Beşiktaş 
14.00 Mersin BŞB - Botaş
15.00 Galatasaray - Bellona AGÜ Spor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Yakın Doğu Üniversitesi

VOLEYBOL
- Efeler Ligi - 
16.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK

KANO
Durgunsu Bahar Kupası yarışları, Muğla Köyceğiz\'de devam edecek.

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