31 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Antalyaspor - Bursaspor
19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
10.00 Sarı kırmızılı kulübün Mali Genel Kurulu yapılacak.
17.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor
15.00 Boluspor - Gaziantepspor
15.00 Giresunspor - Altınordu
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit
15.15 Tofaş - Gaziantep Basketbol
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Fenerbahçe Doğuş
20.15 Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14.00 Adana ASKİ - Beşiktaş
14.00 Mersin BŞB - Botaş
15.00 Galatasaray - Bellona AGÜ Spor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Yakın Doğu Üniversitesi
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
16.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK
KANO
Durgunsu Bahar Kupası yarışları, Muğla Köyceğiz\'de devam edecek.