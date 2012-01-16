T24 LogoT24 Logo
Dünya

31 kaçak göçmen yakalandı GÜMÜLCİNE (A.A)

16 Ocak 2012 01:37

-31 kaçak göçmen yakalandı GÜMÜLCİNE (A.A) - 15.01.2012 - Yunanistan'da, Evros (Meriç) bölgesinde 31 kaçak göçmenin yakalandığı, kaçaklara yardımcı olduğu belirlenen iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Yunan haber ajansı AMNA, Avrupa sınır muhafaza birlikleri (Frontex) tarafından Tihero bölgesinde Meriç nehri kıyısında kaçaklarla birlikte tespit edilen 25 ve 27 yaşındaki iki insan tacirinin, teslim ol çağrısına uymaması üzerine polisin ateş açtığını, açılan ateş sonucunda 27 yaşındakinin yaralandığını duyurdu. Haberde, Dedeağaç Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, geçen yılın Mayıs ayında Frontex birliklerine ateş açan kişilerin aynı kişiler olduğunun polis tarafından belirlendiği bildirildi. Kaçakları nehirden geçirmek için kullanılan bir plastik bot ile insan tacirlerinin üzerinde bulunan iki av tüfeği, iki fişek, bir bıçak ve iki cep telefonuna polis tarafından el konulduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24