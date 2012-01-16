-31 kaçak göçmen yakalandı GÜMÜLCİNE (A.A) - 15.01.2012 - Yunanistan'da, Evros (Meriç) bölgesinde 31 kaçak göçmenin yakalandığı, kaçaklara yardımcı olduğu belirlenen iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Yunan haber ajansı AMNA, Avrupa sınır muhafaza birlikleri (Frontex) tarafından Tihero bölgesinde Meriç nehri kıyısında kaçaklarla birlikte tespit edilen 25 ve 27 yaşındaki iki insan tacirinin, teslim ol çağrısına uymaması üzerine polisin ateş açtığını, açılan ateş sonucunda 27 yaşındakinin yaralandığını duyurdu. Haberde, Dedeağaç Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, geçen yılın Mayıs ayında Frontex birliklerine ateş açan kişilerin aynı kişiler olduğunun polis tarafından belirlendiği bildirildi. Kaçakları nehirden geçirmek için kullanılan bir plastik bot ile insan tacirlerinin üzerinde bulunan iki av tüfeği, iki fişek, bir bıçak ve iki cep telefonuna polis tarafından el konulduğu belirtildi.