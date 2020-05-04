31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

30.04.2020 tarihi saat 24:00'te başlayan, 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere uygulanan sokağa çıkma yasağı 03.05.2020 saat 24:00 itibarıyla sona erdi.

27 bin 828 kişiye adli veya idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasağı ihlal eden 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi ‘evlerinde kalarak’ yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

"Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

"Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121 bin 51’dir. Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir.

Denetimler devam edecek

"Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız; Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde, Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

"Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

"Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Covid-19 salgınını hep birlikte yeneceğiz."