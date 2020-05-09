24 ilde uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 9 ve 10 Mayıs'ta 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Alınan karara göre; 08.05.2020 tarihi saat 24:00'den 10.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.
Genelgeye göre 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “Anneler Günü” dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.