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BBC Türkçe

31 ilde 'TSK ve MİT operasyonu': 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyonda 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, Gülen Cemaati'nin ordu ve istihbarat örgütlerinden sorumlu kişileri de içerdiği bildiriliyor.

05 Ekim 2016 14:34

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında 31 ilde 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda bu kişilerden 26'sı gözaltına alındı.

Operasyonun, Fethullah Gülen Cemaati'nin ordu ve istihbarat örgütlerinden sorumlu kişileri de içerdiği bildiriliyor.

Anadolu Ajansı, haklarında gözaltı kararı çıkartılanların arasında "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) imamlarının" da bulunduğunu bildirdi.

Operasyonla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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