31. hafta sonuçları

Bank Asya 1. Lig'de 31. hafta 1 maç dışında tamamlandı. Manisaspor maç eksiğine karşın liderliğini sürdürdü.





DİYARBAKIRSPOR: 3 - GÜNGÖREN BELEDİYESPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Selçuk Dereli, Muharrem Yılmaz, Recep Yıldırım

Diyarbakırspor: Fevzi Tuncay, Volkan, Zafer, Ersin, Engin Öztonga, Ulaş, Şenol (Dk. 41 Ömer), Erhan Şentürk, Emrah, Mithat (Dk. 63 Mutlu), Coşkun Birdal (Dk. 60 Evren)

Güngören Belediyespor: Harun, İzzet, Mustafa, İlkay, Güray, Canözgür, Ersin (Dk. 88 Ersal), Bülent (Dk. 78 Fatih), Hakan, Hamza, Turan (Dk. 56 Yunus)

Goller: Dk. 16 Bülent, Dk. 44 Hakan (Güngören Belediyespor), Dk. 75 Emrah, Dk. 80 Erhan Şentürk, Dk. 90 Ömer (Diyarbakırspor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Harun, Dk. 82 Canözgür, Dk. 82 Hamza, Dk. 86 İzzet (Güngören Belediyespor), Dk. 60 Ulaş, Dk. 57 Ersin, Dk. 82 Engin Öztonga, Dk. 82 Erhan Şentürk (Diyarbakırspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Mutlu (Diyarbakırspor)



KASIMPAŞA: 2 - SAMSUNSPOR: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zafer Demir, Gökmen Arda, Fahri Aksoy

Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Askou (Dk. 63 Moritz), Evren Kürkçü, Alpaslan, Merthan Açıl, Hüseyin (Dk. 90 Onur), Yekta Kurtuluş, Murat Akın, Sertan Eser (Dk. 68 Özgür Karakaya), Erhan Küçük

Samsunspor: Hasan Sönmez, Veysel Aksu, Turgay, Kenan Yelek, Can, Sefa (Dk. 79 Hakan), Yücel, Murat, Turgut (Dk. 89 Gökhan), Oktay, Burhan (Dk. 86 Volkan)

Goller: Dk. 7 Evren Kürkçü, Dk. 90 Moritz (Kasımpaşa), Dk. 16 Turgut (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 22 Yekta, Dk. 33 Alpaslan, Dk. 53 Evren Kürkçü (Kasımpaşa), Dk. 68 Sefa, Dk. 82 Hakan (Samsunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 74 Evren Kürkçü (Kasımpaşa)



KARTALSPOR: 0 - BOLUSPOR: 1

Stat: Kartal

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Engin Gökçe, Baki Yiğit

Kartalspor: Oğuz Dağlaroğlu, Yasin Çelik (Dk. 51 Umut Kekilli), Yüksel, Kürşat Duymuş, Serkan Kılıç, Emre, Tolga, Selçuk, Mehmet (Dk. 71 Semih), Cem, Serdar Akdoğan (Dk. 77 Akande)

Boluspor: Atakan, Erdem Özgenç, Cem Kargın, Gökhan, Mustafa Cevahir, Ömer Çuğ (Dk. 84 İlhan Şahin), Uğur (Dk. 65 Fatih), Mehmet Ayaz, Gökhan Caba, Bilal, Sertan (Dk. 77 Edim)

Gol: Dk. 7 Mehmet Ayaz (penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Ayaz, Dk. 57 Mustafa Cevahir, Dk. 87 Edim (Boluspor), Dk. 57 Serkan Kılıç, Dk. 62 Selçuk, Dk. 85 Emre, Dk. 90 Kürşat Duymuş (Kartalspor)





GİRESUNSPOR: 2 - ORDUSPOR: 3

Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Arkın Akgöl, Emre Suna

Giresunspor: Metin Aktaş (Dk. 46 Ramazan), Ersin, İbrahim Çelik, Aykut, Koray, Fırat, Yusuf Kurtuluş, Musa Kuş (Dk. 53 Hasan), Aydın, Muzaffer Bilazer (Dk. 57 Aleks), İbrahim Parlayan

Orduspor: Akın Dağdelen, Hakan, Jerry Akaminko, Fatih Şen (Dk. 65 Mehmet Öncan), Mehmet Deliorman (Dk. 72 Müslüm), Aytekin Viduslu, Mehmet Şen (Dk. 84 Murat), Hamza, Bruno, Rıdvan, Alaattin

Goller: Dk. 18 Aydın, Dk. 88 Alex (Giresunspor), Dk. 35 Bruno, Dk. 43 Mehmet Şen, Dk. 76 Müslüm (Orduspor)

Sarı Kartlar: Dk. 87 Yusuf Kurtuluş (Giresunspor), Dk. 90 Hakan, Dk. 90+2 Alaattin (Orduspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Hasan (Giresunspor)



SAKARYASPOR: 3 - KARABÜKSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Hakan Yemişken

Sakaryaspor: Atilla, Serkan, Mustafa Aydın, İlhan Ummak (Dk. 75 Erhan), Okan Koç (Dk. 68 Levent Demiray), Mustafa Sevgi, Abdülvahit, Hasan, Özgürcan (Dk. 81 Cisse), Ferdi, Diakhate

Karabükspor: Süleyman, Aydın, Bülent Bal, Şenol, Mahmut Karıklar (Dk. 70 Murat Özkan), Savaş Bahadır, Gökhan (Dk. 87 Enis), Süleyman Görgün, Hakan (Dk. 63 Hakan Bayraktar), Adem, Abdullah

Goller: Dk. 15 Mustafa Sevgi, Dk. 56 Özgürcan, Dk. 76 Ferdi (Sakaryaspor), Dk. 79 Murat Özkan (Penaltıdan) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdülvahit, Dk. 45 Okan Koç, Dk. 78 Diakhate, Dk. 90 Serkan (Sakaryaspor), Dk. 55 Aydın, Dk. 61 Bülent Bal (Karabükspor)



ADANASPOR: 2 - MALATYASPOR: 0

Stat: 5 Ocak

Hakemler: İlker Meral, Nihat Mızrak, Sedat Etik

Adanaspor: Ahmet Şahin, Yunus Ceylan, Recep Yıldız, Halit, Kbong, Ersan, İlhan (Dk. 69 Kerem), Fevzi (Dk. 86 Emre Hızarcı), Metin Tuğlu, Mbilla, Emre Aktaş (Dk. 80 Cemre)

Malatyaspor: Taylan, Mustafa Sert, Serkan Turhan, Eren, Mert (Dk. 70 Nail), Mehmet, Güngör (Dk. 46 Ergun), Tuncay (Dk. 75 Mustafa Olcaytu), Turgay, Selim, Volkan

Goller: Dk. 12 ve 72 Mbilla (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk.73 Tuncay, Dk. 61 Volkan (Malatyaspor)



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - ALTAY : 0

Stat: GASKİ

Hakemler: Gökhan Güneşer, Hakan Eygü, Samet Çavuş

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Harun, Cihancan, Fatih Şen, Güngör, Mehmet Albayrak, Kadir Keleş, Efecan Karaca, Gökhan Solak (Dk. 46 Mehmet Ayaz), Mustafa Marangoz, Cafercan (Dk. 60 İdris), Uğur Erdoğan (Dk. 89 Hakan Albayrak)

Altay: Gökhan Değirmenci, Onur, Yiğitcan Erdoğan, Merter, Yasin Avcı (Dk. 76 Ali Ölmez), Ercan, Erdal Güneş, Mesut Çaytemel (Dk. 64 Serkan Dökme), Can Erdem (Dk. 55 Burak), Mehmet Budak, Şehmus Özer

Sarı Kartlar: Dk. 43 Can Erdem, Dk. 87 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 90 Onur (Altay), Dk. 54 Efecan Karaca (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)



KAYSERİ ERCİYESSPOR: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yunus Yıldırım, Birol Güldane, Neşet Merdin

Kayseri Erciyesspor: Gökhan Tokgöz, Erdinç Yavuz, Adem Dursun, Hüseyin, Ali Aliyev (Dk. 63 Evren Turhan), Fatih (Dk. 73 Kamil), Ramazan, Köksal Yedek (Dk. 87 Kemal), Ali Çamdalı, Bikoko, Kenan

Çaykur Rizespor: Ferhat Odabaşı, Ömer (Dk. 71 Görkem), Ufukhan Bayraktar, Buğra, Murat Ocak, Emrah, Mustafa Çiçek (Dk. 75 Şadi Çolak), Özgür Yıldırım, Serdar Samatyalı, Okan Öztürk, Riberio

Goller: Dk. 45 Ali Çamdalı, Dk. 90+3 Bikoko (Kayseri Erciyesspor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Erdinç Yavuz, Dk. 37 Ramazan, Dk. 38 Fatih (Kayseri Erciyesspor), Dk. 68 Riberio, Dk. 71 Ömer, Dk. 85 Murat (Çaykur Rizespor)