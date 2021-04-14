31 gün aralıksız Twitch yayını yaptı; platformun abone rekorunu kırdı
14 Nisan 2021 11:36
Twitch kullanıcısı Ludwig Ahgren, 31 gün boyunca aralıksız yaptığı yayınla platformun "en çok ödeme yapan abone sahibi olma" rekorunu kırdı.
BBC'de yer alan habere göre, 25 yaşındaki Twitch kullanıcısı Ludwig Ahgren, 31 gün boyunca aralıksız yayın açtı. İzleyiciler Ahgren'i yemek yerken, uyurken, oyun oynarken izledi.
Twitch rekoru kıran Ahgren'in ödeme yapan abone sayısı 282 bin 847 oldu. Bir önceki rekor 2018 yılında Tyler "Ninja" Blevins'e aitti.
Ahgren'in başlattığı "maraton yayında" her yeni abonelik yayına 10 saniye süre ekledi. Başta 24-48 saat arası bir yayın planlayan Ahgren, aboneler arttıkça durmadı. Bir ayın sonunda yayını kendi isteğiyle sonlandırdı.