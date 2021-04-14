31 gün aralıksız Twitch yayını yaptı; platformun abone rekorunu kırdı

Twitch kullanıcısı Ludwig Ahgren, 31 gün boyunca aralıksız yaptığı yayınla platformun "en çok ödeme yapan abone sahibi olma" rekorunu kırdı.

BBC'de yer alan habere göre, 25 yaşındaki Twitch kullanıcısı Ludwig Ahgren, 31 gün boyunca aralıksız yayın açtı. İzleyiciler Ahgren'i yemek yerken, uyurken, oyun oynarken izledi.

Twitch rekoru kıran Ahgren'in ödeme yapan abone sayısı 282 bin 847 oldu. Bir önceki rekor 2018 yılında Tyler "Ninja" Blevins'e aitti.