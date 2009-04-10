T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

31 firmaya ihaleye katılma yasağı getirildi

10 Nisan 2009 03:00



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre toplam 31 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi.

Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan, "İkinci Bahar Bolu Sefa Yemek (Kemalettin Özdemir)" firmasını ihalelerden men etti.

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı şirket, 1'er yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere katılamayacak.

Öte yandan MSB toplam 29 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi.

Adana İç Tedarik Bölge Başkanlığının ihalesine katılan Ankara Ticaret Odasına kayıtlı Akey

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24