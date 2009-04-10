31 firmaya ihaleye katılma yasağı getirildi





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre toplam 31 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi.



Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyurulara göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan, "İkinci Bahar Bolu Sefa Yemek (Kemalettin Özdemir)" firmasını ihalelerden men etti.



Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı şirket, 1'er yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere katılamayacak.



Öte yandan MSB toplam 29 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi.



Adana İç Tedarik Bölge Başkanlığının ihalesine katılan Ankara Ticaret Odasına kayıtlı Akey

