31 bin kişi 'süper zengin' oldu

Dünya çapında 31 bin kişi daha 30 milyon dolar üzerindeki servetiyle "süper zenginler" kulübüne giriş yaptı. Dünyadaki "süper zengin" sayısı 513 bin 244 kişiye yükselirken, 2024 yılında yüzde 27'lik artışla 650 bin kişiye çıkması bekleniyor.
"Süper zenginler" artık Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya'dan geliyor. Türkiye'de bin 913 kişinin 30 milyon doların üzerinde serveti bulunuyor. Söz konusu rakamın 2019-2024 arasında yüzde 27 büyümesi öngörülüyor.
Malta'nın nüfusu kadar süper zengin var
ntv'nin haberine göre; Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank "2019 Süper Zenginler" raporunu yayımladı.
Knight Frank'ın raporunda, 2019-2024 yılları arasında "süper zenginler" sayısında yüzde 27'lik bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. 2019 yılında 513 bin 244 olan "süper zengin" sayısı 2024 yılında 650 bin kişiye yükselecek. Söz konusu kişi sayısı Avrupa Birliği üyesi Malta'nın nüfusuna denk geliyor.
Dünyada 30 milyon ve üstü servete sahip "süper zenginler"in neredeyse yarıya yakını ABD'de yaşıyor.
İşte ülkelere göre serveti 30 milyon ve üstü olanlar:
ABD: 240 bin 575
Çin: 61 bin 587
Almanya: 23 bin 78
Fransa: 18 bin 776
Japonya: 17 bin 13
İngiltere: 14 bin 367
İtalya: 10 bin 701
Kanada: 9 bin 325
Rusya: 8 bin 924
İsviçre: 8 bin 395
Türkiye: Bin 913