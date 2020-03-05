31 bin kişi 'süper zengin' oldu

Dünya çapında 31 bin kişi daha 30 milyon dolar üzerindeki servetiyle "süper zenginler" kulübüne giriş yaptı. Dünyadaki "süper zengin" sayısı 513 bin 244 kişiye yükselirken, 2024 yılında yüzde 27'lik artışla 650 bin kişiye çıkması bekleniyor.



"Süper zenginler" artık Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya'dan geliyor. Türkiye'de bin 913 kişinin 30 milyon doların üzerinde serveti bulunuyor. Söz konusu rakamın 2019-2024 arasında yüzde 27 büyümesi öngörülüyor.

Malta'nın nüfusu kadar süper zengin var

ntv'nin haberine göre; Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank "2019 Süper Zenginler" raporunu yayımladı.

Knight Frank'ın raporunda, 2019-2024 yılları arasında "süper zenginler" sayısında yüzde 27'lik bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. 2019 yılında 513 bin 244 olan "süper zengin" sayısı 2024 yılında 650 bin kişiye yükselecek. Söz konusu kişi sayısı Avrupa Birliği üyesi Malta'nın nüfusuna denk geliyor.



Dünyada 30 milyon ve üstü servete sahip "süper zenginler"in neredeyse yarıya yakını ABD'de yaşıyor.

İşte ülkelere göre serveti 30 milyon ve üstü olanlar:

ABD: 240 bin 575



Çin: 61 bin 587



Almanya: 23 bin 78



Fransa: 18 bin 776



Japonya: 17 bin 13



İngiltere: 14 bin 367



İtalya: 10 bin 701



Kanada: 9 bin 325



Rusya: 8 bin 924



İsviçre: 8 bin 395



Türkiye: Bin 913