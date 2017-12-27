31 Aralık'a kadar onay verilmesi gerekiyor: Kartınız internet alışverişine kapatılabilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, 31 Aralık 2017’ye kadar internet onayı vermeye kullanıcının kredi ve banka kartları, online alışverişe kapatılacak. Kullanıcılar kartlarının kapatılmasını istemiyorsa, kartını kullandıkları bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabilir.

BDDK, kredi ve banka kartlarına onayı, internet alışverişinde kulanılmayan ancak dolandırıcılar tarafından zarara uğratılan vataşdaşların sayısında yaşanan artışın ardından onay zorunluğu kararını aldığını açıklamıştı.

Sözcüde yer alan haber göre, kartların internetten alışverişe açık olma durumu kullanıcının isteğine bağlı olurken peki kredi kartlarının internet alışverişine açtırılması için hangi işlemler gerekiyor ve ne gibi tehlikeleri bulunuyor?

İşte yeni dönemde kullanıcıların bilmesi gereken 5 soru ve cevabı…

Hangi kartları kapsıyor?

Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.

Kartlar hangi işlemlere kapatılacak?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

Kartın etkilenmemesi için ne yapmalı?

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

Ödeme talimatları ne olacak?

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

Bankalar tarafından kullanıcılara kart durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bankanızın yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Kart sahiplerinin bu konudaki soru ve talepleri için bankalarına başvurmaları gerekiyor.