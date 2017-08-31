31 Ağustos Perşembe Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.30 Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek.
15.00 Milli Takım, Harkiv\'e seyahat edecek.
17.00 Takımın kente varışı.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
EUROBASKET
19.00 FIBA EuroBasket 2017 açılış töreni yapılacak.
TÜRKİYE KUPASI 2. TURU
14:00 Düzyurtspor - Artvin Hopaspor
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
2018 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
A GRUBU
21:45 Bulgaristan - İsveç
21:45 Fransa - Hollanda
21:45 Lüksemburg - Belarus
B GRUBU
21:45 Macaristan - Letonya
21:45 Portekiz - Faroe Adaları
21:45 İsviçre - Andorra
H GRUBU
21:45 Belçika - Cebelitarık
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 Yunanistan - Estonya