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Spor

31 Ağustos Perşembe Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10

31 Ağustos 2017 12:04

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.30 Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek.
15.00 Milli Takım, Harkiv\'e seyahat edecek.
17.00 Takımın kente varışı.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

EUROBASKET
19.00 FIBA EuroBasket 2017 açılış töreni yapılacak.

TÜRKİYE KUPASI 2. TURU
14:00 Düzyurtspor - Artvin Hopaspor  

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

2018 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
A GRUBU
21:45 Bulgaristan - İsveç  
21:45 Fransa - Hollanda  
21:45 Lüksemburg - Belarus  

B GRUBU
21:45 Macaristan - Letonya  
21:45 Portekiz - Faroe Adaları
21:45 İsviçre - Andorra

H GRUBU
21:45 Belçika - Cebelitarık
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 Yunanistan - Estonya

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