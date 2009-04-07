30'luk adam '12 yaşında' sapık oldu

Neil Havens Rodreick II adlı 30 yaşındaki sanık, geçen sene mahkemeyle anlaşma yaparak yargılandığı 28 suçtan 7'sinde suçunu itiraf etti. Rodreick'in çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin herhangi bir delile rastlanmadı. Ancak Ocak 2007'de foyasının meydana çıkmasının ardından Rodreick'in evinde yapılan aramada, büyük bir pornografik çocuk fotoğrafları kolesiyonuna rastlandı.Kendilerini sanığın kuzeni, amcası ve büyükbabası olarak tanıtan 3 kişiyle birlikte tutuklanarak mahkemeye sevk edildikten sonra suçlu bulunan Rodreick'in, 70 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.