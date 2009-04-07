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Dünya

30'luk adam '12 yaşında' sapık oldu

Kendini 12 yaşında gibi gösterip okula kaydolan ve çocukların pornografik fotoğraflarını çeken adama 70 yıl hapis geliyor

07 Nisan 2009 03:00

ABD'nin Arizona eyaletinde kendini 12 yaşında bir çocukmuş gibi göstererek kaydolduğu okullarda çocukların pornografik fotoğraflarını çekmekten yargılanan adam suçlu bulundu.

Neil Havens Rodreick II adlı 30 yaşındaki sanık, geçen sene mahkemeyle anlaşma yaparak yargılandığı 28 suçtan 7'sinde suçunu itiraf etti. Rodreick'in çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin herhangi bir delile rastlanmadı. Ancak Ocak 2007'de foyasının meydana çıkmasının ardından Rodreick'in evinde yapılan aramada, büyük bir pornografik çocuk fotoğrafları kolesiyonuna rastlandı.

Kendilerini sanığın kuzeni, amcası ve büyükbabası olarak tanıtan 3 kişiyle birlikte tutuklanarak mahkemeye sevk edildikten sonra suçlu bulunan Rodreick'in, 70 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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