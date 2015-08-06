'Eğit-donat askerleri Nusra Cephesi'yle savaşmak istemiyor'

ABD'nin eğit-donat programı kapsamında Suriye'de savaşmak için eğittiği muhaliflerden oluşan '30. Bölük' askerlerinin büyük bir bölümünü esir alan El Kaide yanlısı El-Nusra Cephesi ile savaşmayacaklarını duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta meydana gelen El Nusra saldırısında kendilerini korumadığı gerekçesiyle Washington'a tepki gösteren 30.Bölük'ün komutanlarından Yüzbaşı Ammar El Wawi "Bölük Suriye'nin onurlu evlatları tarafından ülkeyi Esad'in askerleri ve IŞİD'den temizlemek adına kurulmuştur" açıklamasında bulundu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'yle girişilen çatışmada en az beş 30.bölük asker’i öldürülmüş, 23 asker de kaçırılmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama geçen yaz program kapsamında 5 bin savaşçının eğitileceğini açıklamıştı. Ancak şu ana dek programda sadece 54 kişi eğitilebildi.Ancak ABD Savunma Bakanlığı kriterlerine uyan savaşçı bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

'Çok yavaş ilerliyor'

Yüzbaşı El Wawi BBC'ye yaptığı açıklamada "Proje çok yavaş ilerliyor. 15 bin savaşçıdan oluşan bir ulusal ordu kurmaya hazırlar ve projeyi para, silah ve havadan korumayla destekleyeceklerini duyuyoruz. Ama gerçekte altı ayda sadece 60 savaşçı eğitildi. Herkesi hazır etmek yıllar sürecek" dedi.

ABD geçen Cuma günkü El Nusra saldırısında havadan "savunma desteği ateşi açıldığını" söylemişti. Ancak Yüzbaşı Wawi ateş desteğinin çatışmanın bitmesinden sonra geldiğini belirtti.