309 internet adresine erişim engeli AYM'ye taşındı

Ankara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz aralarında haber sitelerinin de olduğu 123 internet sitesi, 177 Twitter hesabı, sekiz Facebook sayfası ve bir YouTube kanalının erişime engellenmesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

bianet'te yer alan habere göre, 309 adres arasında URL adresi olmadığını, çoğu topyekün engellenen sitelerden oluştuğunu belirten Prof. Akdeniz, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin bu adreslere ilişkin 656, 647, 648, 650 ve 662 nolu kararlarına üç hafta önce itiraz ettiklerini ancak hala bir sonuç alamadıklarını belirtti.

'Üç hafta önce itiraz ettik, oyalanıyoruz'

“İtiraz edeli üç hafta oldu ama hala değerlendirilmiyor. Bu sitelerin çoğu haber sitesi. Bu şekilde ifade özgürlüğü ihlalleri de devam ediyor” diyen Prof. Yaman bu nedenle “iç hukuk yolu olmadığı" iddiasıyla AYM’ye başvuru yaptıklarını söylüyor.

“Geçtiğimiz yıl da Twitter için AYM’ye bu iddiayla başvurmuştuk. Çünkü bu kararlar ne zaman değerlendirilecek belli değil. Deneyimlerimizden de bu itirazlarımızın hepsinin reddedileceğinin, bunların aslında oyalama taktiği olduğunu biliyoruz.

Engellemeler için tedbir kararı talebi

“Bunun için AYM’den tedbir kararı istedik. Yani başvurumuzu 24 saat içinde değerlendirip, haklı olma ihtimalimiz varsa karar verene kadar erişim engelleme uygulamasını durdurma talebimiz var.”

AİHM'e gidebilir

Engellerin ağır müdahalelerle devam ettiğinin altını çizen Prof. Akdeniz, hukuken yapılabilecek başka bir şey kalmadığını, Anayasa Mahkemesi’nden sonuç alınmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Prof. Akdeniz bugün ayrıca Etkin Haber Ajansı ve Azadiya Welat gazetesi’nin internet sitelerine ilişkin erişim engelleme kararlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ayrı başvuruda bulunduklarını aktardı.

Geçtiğimiz hafta da Dicle Haber Ajansı’nın yanı sıra Yüksekovahaber ve Fırat Haber Ajansı da erişime engelleme kararını AYM’ye taşımıştı. En eski 25 Temmuz’a ait olan erişim engelleme kararları sebebiyle bazı haber siteleri tam 24 gündür okuyucularına ulaşamıyor.