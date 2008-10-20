301’den farkı var mı?

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten sonra, "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır" diyen 3 Türk’e daha İsviçre mahkemelerince hapis cezası verildi.





Avrupa, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Hrant Dink gibi yazarların yargılandığı Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci maddesini, ’fikir özgürlüğü önünde engel’ olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını isterken, İsviçre, ’Ermeni soykırımı yalan’ diyen 3 Türk’ü hapis cezasına çarptırdı.



1 Temmuz 2007 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bern örgütü, Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’nin Winterhur Kenti’nde bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya İsviçre’nin vize vermemesi nedeniyle İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katılamadı.



Toplantıda konuşma yapan İşçi Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan, "Bildiğiniz gibi Doğu Perinçek İsviçre Devleti vize vermediği için buraya gelemedi. Perinçek’in burada söyleyeceklerini ben söylüyorum. Çünkü aynı fikirleri taşıyorum. Bu görüşlere aynen katılıyorum. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır" dedi.



Bunun üzerine İsviçre polisi, toplantıyı düzenleyen ADD’nin Zürih eski Başkanı Hasan Kemali ile ADD Bern Başkanı Ethem Kayalı’da gözaltına aldı. Polis tarafından 8 saat sorgulanan üç Türk hakkında "Ermeni soykırımını reddektikleri" gerekçesiyle dava açıldı.



Ya 150 gün ya 4500 frank



Yargılama sonucunda, İşçi Partili Ali Mercan’a 150 gün hapis cezası verdi. Ancak bu cezanın para cezasına çevrilmesinin mümkün olduğunu kaydeden mahkeme, Mercan’ın 4 bin 500 frank ceza ödemesi, aksi takdirde 150 gün hapis yatmasını kararlaştırdı.



Mahkeme, Hasan Kemali ile Ethem Kayalı’ya ise 120 gün ya da 3 bin 600’er Frank ceza verildiğini açıkladı.



Suçlu bulunan 3 Türk’ün avukatı Tarkan Gögsü, mahkemenin bu kararına 10 gün içinde bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını bildirdi.



Dava için 90 kilo belge götürmüştü



Ergenekon davası kapsamında yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Ermeni Soykırımı iddialarını reddettiği için İsviçre’de yargılanmıştı. Lozan’daki mahkeme, Ermeni yalanlarıyla ilgili 90 kilo belge götüren Perinçek’i İsviçre’deki "Ermeni Soykırımı İnkar Yasası"nı bilerek ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulmuştu.



Perinçek’in tutumunun ırkçı ve milliyetçi olduğuna hükmeden mahkeme, Perinçek’e 90 gün tecilli hapis ve 16 bin 873 İsviçre frangı para cezası verilmişti. Perinçek, temyiz mahkemelerinden sonuç alamazsa "Kin dolu, engizisyon kararı" olarak nitelendirdiği kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğini açıklamıştı.