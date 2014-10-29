30.10.2014 - Alman basınından özetler



Hamburg'da yayımlanan haftalık Die Zeit gazetesi Suriyeli mültecilerin kaderlerine terk edilmişlik hissine kapılmakta haklı olduklarını yazıyor:

“Aylardır IŞİD'in hazırladığı ve Batılı rehinelerin nasıl öldürüldüğünü gösteren menfur video görüntülerine saplanmış vaziyetteyiz. Yezidi, Kürt ve Hıristiyanların nasıl takibata uğradıklarından dem vuruyoruz. Suriye'deki, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu 200 bin ölüye ve Esad bombalarının açtığı çukurlardaki çocuk cesetlerine gösterdiğimiz tepki ise sadece unutmaya çalışmak ve üzüntü duymak oluyor. Böyle giderse, dünyanın ihanetine uğramışlık duygusu nesiller boyunca silinmemek üzere Suriyelilerin zihinlerine kazınmış olacaktır.”

Vergi kaçakçılığını önlemek üzere hesap sahiplerinin banka bilgilerinin ülkelerindeki yetkili kurumlara bildirilmesini öngören anlaşma imzalandı. Nürnberger Nachrichten gazetesi asıl sorunun vergi cennetlerinden kaynaklandığına dikkat çekiyor:

“Banka bilgilerinin mübadelesiyle ilgili uluslararası anlaşmanın imzalanması, vergi kaçakçılığını önleme ve daha fazla vergi adaleti sağlama yolunda atılmış adımlardan sadece biri olabilir. Lüksemburg, Hollanda, İrlanda ve Manş Denizi'ndeki Britanya adalarında hâlâ, Starbucks, Apple ve Amazon gibi dev şirketlerin Almanya'da kazandıkları milyarları vergilendirmekten kurtaran istisnai kurallar uygulanıyor. Bir sonraki büyük siyasi adım vergi cennetlerinin kurutulması olmalıdır.”

Neue Rhein Zeitung gazetesi, banka bilgilerinin mübadelesine dair anlaşmanın vergi kaçırmayı zorlaştıracağı görüşünde:

“Tarihte ilk kez vergi kaçakçılarının karşısına ‘keskin kılıçla' çıkmak mümkün olacak. Birkaç ay öncesine kadar böyle bir anlaşmaya varılacağı tasavvur edilemezdi. İsviçre, İngiltere ve vergi kaçakçılarına alenen kucak açan diğer ülkeler bile yurt dışındaki sermaye yatırımlarının vergiye tabi unsurlarını mevduat sahibinin ülkesine bildirmeyi kabul etti. Bununla yetinmeyip, oyun kurallarına uymayan bankalara yaptırım uygulanmasıyla ilgili maddeler de anlaşmaya eklenebilirdi. Vakıf paralarına ayrıcalık tanınmayabilirdi. Vergi kaçırmaya meyilli olanlar ve onların işbirlikçileri boş durmayacaklardır ama kara parayı güvenli limana yanaştırmaları artık çok daha zor olacaktır.”

Düsseldorf'ta yayımlanan iktisat gazetesi Handelsblatt, Macaristan hükümetinin internet vergisiyle ilgili planlarına şu satırlarla değiniyor:

“Viktor Orban'ın başbakanlığındaki Macaristan hükümeti ülkeyi hızla siyasi izolasyona sürüklüyor. 2015'te yürürlüğe girmesi öngörülen internet vergisi Moskova ya da Pekin'in icadı da olabilirdi. Zaten Orban, Rusya devlet başkanına hayranlık duyduğunu gizlemiyor. Kısa süre önce ABD bazı tanınmış Macarların ülkeye girişini yasaklamakla olağanüstü bir adım atmıştı. Orban'ın partisinde Avrupa Birliği üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler bile var. AB'den ayrılış, iktidar sahiplerinin sağ popülist politikalarının mantıki bir sonucu olurdu. ‘Orbanistan' demokrasi ve özgürlüğü benimseyen Avrupa değerler topluluğunda henüz kendine yer bulamadı.”