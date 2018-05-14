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301 madenci ölmüştü | Akit: Soma katliamı, FETÖ'nün darbeden önce denediği küçük bir ameliyat girişimi!

"Acaba'nın bile gereksiz olduğu sonucuna, hemen varacaksınız.."

14 Mayıs 2018 17:30

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facia için "FETÖ'nün darbeden önce denediği küçük bir ameliyat" dedi. 

Karahasanoğlu'nun, "Soma’nın 4. yılında: 'Acaba kaza mıydı?” başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısı sosyal medyada da tepki çekti. Karahasaoğlu, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen katliamla ilgili olarak şu görüşü dile getirdi:

"Soma’daki bir madende, 301 kişinin vefat edebileceği bir kazayı(!?) tertiplemek..
Eğer vicdanınız yok ise..
Nedir?
'Çocuk oyuncağı' değil de nedir?
O 'vicdan'ın FETÖ’de olmadığı da, 15 Temmuz darbe girişimi ile bugün daha iyi anlaşıldığına göre..
Soma’da yaşanılanların..
'Yok olma' tehdidi altındaki FETÖ örgütünün, son altın vuruştan (15 Temmuz darbe girişimi) önce, denedikleri küçük bir ameliyat girişimi olduğunu söylemek, “komplo” olarak nitelendirilebilir mi?
O günlerde yaşanılanları, arşivlerden tekrar okuyun..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, her şeye rağmen olay mahalline gitmesini..
Ziyaretteki provokasyonları..
Bugün, sakin bir bakış açısı ile değerlendirin..
'Acaba'nın bile gereksiz olduğu sonucuna, hemen varacaksınız.."

 

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