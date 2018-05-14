301 madenci ölmüştü | Akit: Soma katliamı, FETÖ'nün darbeden önce denediği küçük bir ameliyat girişimi!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facia için "FETÖ'nün darbeden önce denediği küçük bir ameliyat" dedi.

Karahasanoğlu'nun, "Soma’nın 4. yılında: 'Acaba kaza mıydı?” başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısı sosyal medyada da tepki çekti. Karahasaoğlu, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen katliamla ilgili olarak şu görüşü dile getirdi:

"Soma’daki bir madende, 301 kişinin vefat edebileceği bir kazayı(!?) tertiplemek..

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Nedir?

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Soma’da yaşanılanların..

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