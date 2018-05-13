301 maden işçisinin, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada hayatını kaybetmesinin üzerinden dört yıl geçti.

Birgün yazarı Fatih Yaşlı, facianın yıl dönümüne ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "301 maden işçisini diri diri yerin yedi kat altına gömdükleri gün bugün. Hiç unutmayın, hiç unutulmasın" ifadesine yer verdi:

Faciaya ilişkin olarak iki buçuk yılı aşkın süredir devam eden davada 5'i tutuklu 51 sanık bulunuyor. Davanın 26 Mart'ta görülen yirmi birinci duruşmasında savcı, mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, şunlar kaydedilmişti:

"Park Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır. İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır. İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır. En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir. Yaşanan olayda sabotaj iddiasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı gibi olayın ocaktaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sersönlerin çalışmaması ile ölümler arasında kesin bir bağlantı olmaması nedeniyle sensör görevlilerine kusur atfedilmemiştir. Davanın başlangıcında, olay tarihinde resmi olarak görevde olmadığı için takipsizlik kararı verilen Alp Gürkan'ın, yangına sebep olan olaylar sırasında şirket yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı gerekçesiyle sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır."