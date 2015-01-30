30.01.2015 - Alman basınından özetler



Westfälische Nachrichten gazetesi Yunanistan'daki yeni hükümetin siyaseten Rusya'ya göz kırpmasına ilişkin olarak şunları yazıyor:

“Yunanistan'daki siyasi depremen dalgaları ortak Avrupa evini de tehdit eder nitelikte. Bu gelişmeden en fazla memnun olan kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu kesin. Moskova, AB ülkeleri arasında görüş ayrılığı çıkması için Yunanistan'ın bu konudaki yardımını kullanıyor. Putin için Yunan Başbakanı Tsipras ‘yararlı budala'dan başka bir şey değil.”

Stuttgarter Zeitung da yorumunda benzer görüşleri savunuyor:

“Taktik uzmanı Vladimir Putin geçmiş dönemlerde de dost ve düşman arasında nifak tohumları ekme kabiliyetinde olduğunu kanıtlamıştı. Rusya Devlet Başkanı, Yunanistan'ın Avrupa'nın zayıf konumdaki adaylarından olduğunu biliyor ve bunu kendi yararları doğrultusunda kullanacaktır. Tabii başka güçsüz konumda olan AB ülkelerini de… Ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın gördüğü zararlar büyüdükçe, başkalarını cezalandırma faaliyetleri de azalacaktır.”

Almanya'da İslam karşıtı Pegida oluşumu dağılıyor. Pegida'nın istifa eden yöneticileri yeni bir oluşum kuracaklarını ve hedeflerini açıkladılar. Reutlinger General-Anzeiger gazetesinin bu konudaki yorumuna bakıyoruz:

“Yeni kurulacak oluşumun da vatandaşların sesi olacağı söyleniyor. Sanki vatandaşlar rüştlerini ispatlamamışlar da ancak onların aracılığı ve yardımları ile arzularını dile getirebilirlermiş gibi. Ancak hiçbir hedefi olmayan bir protesto hareketi uzun süre var olamaz. Böyle bir hareketle hiçbir şey değiştirilemez. Yakında bu oluşum da çözülecektir. Pegida henüz bitmedi, ama bitmesi sadece an meselesi.”

Frankfurter Rundschau gazetesi de aynı konuyu sütünlarına taşımış:

“Eski Pegida sona erdi. Şimdi biri ılımlı, diğeri sokaklarda ırkçılarla kol kola yürüyen şahinlerden oluşan iki farkılı oluşuma doğru gidiliyor. Eğer gerçekten ılımlı temsilciler öfkeli vatandaşları bir araya getirmek, örgütlemek istiyorlarsa, o zaman ılımlı Pegida'ya ne lüzum vardır? Öfkeli vatandaşın öfkesi olmazsa, ne işe yarar? O vatandaşlar da sizler ve bizler gibi insanlar. Ve bizler, ister ılımlı olalım ister olmayalım, Pegida için sokaklara dökülmüyoruz.”