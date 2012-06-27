300 ünlü isme çok özellikli Hummer ve lüks otomobil sorgusu

ABD’den ithal edilen bazı lüks araçların değerlerinin düşük gösterilerek vergi kaçırıldığı belirlendi. Aralarında sanatçı, sporcu ve işadamları da bulunan 300 kişinin ifadesi alınacak

Milliyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre, Narkotik polisinin iki yıl önce 71 kilo eroinin sahibi olarak yakaladığı “Tilki” lakaplı Selim Işık’ın ABD’den satın aldığı ve birçok özelliklere sahip Hummer H3 cip, uluslararası bir operasyon başlattı. Amerikan Narkotik Bürosu DEA ile birlikte çalışmada, ABD’li bir şirketin sahte belgeler düzenleyip lüks araçların değerini düşük gösterdiği, bu yolla milyonlarca dolar vergi kaçırıldığı tespit edildi.



ABD’li şirketin araç sattığı ithalatçı 50 şirket ile bu şirketten lüks araç alan sanatçı, sporcu ve işadamlarının da aralarında bulunduğu 300 kişi belirlendi. Araç sahiplerine ve firmalara, araçlarını emniyete getirmeleri için tebligat gönderildi. Polisin çağrısı neticesinde bazı lüks araç sahipleri, araçlarını emniyete getirmeye başladı.

Her birime ayrı değer

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 yıl önce “uyuşturucu ticareti yaptığı” iddasıyla “Tilki” lakaplı Selim Işık’ı (55) gözaltına almıştı. Halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Işık, yakalandığı sırada ruhsatı başkasına ait olan Hummer C3 cip kullanıyordu. Özel olarak tasarlanmış zırhlı Hummer cipin, olası takip ve baskınlardan kurtulmak için çivi attığı, gaz çıkardığı ve zorlama durumunda kapılarından elektrik verildiği tespit edilmişti.



Havayoluyla ABD’den getirilen cipin değerinin, emniyet kayıtlarında 98 bin, vergi dairesinde ise 75 bin lira olarak gösterildiği belirlenmişti.



Narkotik Şube’nin yaptığı incelemenin ardından cip, mahkeme kararıyla sahibine iade edildi. Ancak gümrük ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında bu cipin tescil evraklarında yapılan incelemede, aracın ABD’den piyasa fiyatının çok altında gösterilerek Türkiye’ye getirildiği belirlendi. Fiyatın düşük gösterilmesi nedeniyle, aracın Türkiye’ye girişi sırasındaki gümrük vergisinin de az ödendiği ve böylece devletin zarara uğratıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine cipe yeniden el konuldu.

Usulsüz getirildi

Konuyla ilgili araştırma yapan polis, ABD’li yetkililerle irtibata geçti ve Türkiye’den bir ekip ABD’ye gönderildi. İki ülkenin polisi ellerindeki verileri karşılaştırarak inceleme yaptı. Yapılan ortak çalışmada bir çok lüks aracın usulsüz yollarla Türkiye’ye girdiği belirlendi.





İşbirliğine Maliye Bakanlığı Organize Vergi Kaçakçılığı Grup Başkanlığı ekipleri ve Gümrük müfettişleri de katıldı. Yapılan çalışmada, ABD’li bir şirketin lüks araçları, Türkiye’deki 50 şirkete sattığı, şirketlerin de Hummer gibi lüks araçları Türkiye’ye sokarken, sahte belgelerle fiyatlarını düşük gösterdiği belirlendi.

Buna göre ABD’de fabrika çıkışı 160 bin dolar olan bir araç, ithalatçı firma tarafından Türkiye gümrüğüne 73 bin dolar olarak beyan edildi. Daha sonra aracın trafik tescili yaptırılırken, araç fiyatının 65 bin dolar olduğu belirtildi.

Araçlar emniyette incelendi

Bu işlemler neticesinde gümrük vergisi ve lüks tüketim vergisi olarak yaklaşık 72 bin dolar vergi ödendi. Ancak araç gerçek fiyatından Türkiye’ye sokulmuş olsaydı devletin kasasına girecek olan vergi 176 bin dolar olacaktı. İnceleme sonunda şüpheli işlem yaptığı belirlenen 50 firma belirledi. Bu firmalara ait ve firmanın sattığı yaklaşık 300 aracın inceleneceği belirtildi. Araç sahiplerine ve firmalara, araçlarını emniyete getirmeleri için tebligat gönderildi. Polisin çağrısı neticesinde bazı lüks araç sahipleri, araçlarını emniyete getirmeye başladı. Aralarında fiyatı 500 bin liraya kadar ulaşan araçların da bulunduğu otomobil ve cipler emniyet müdürlüğü bahçesinde incelendi. Motor ve şasi numaraları alınan araçların, detaylı incelenmesinin ardından, ithalatında usulsüzlük yapıldığı belirlenen araçlara el konulacak.

Polisin inceleyeceği araçlar arasında, bazı ünlü isimlerin lüks araçlarının da bulunduğu belirtildi. Bu araçlardaki usulsüzlük kesinleşirse bu araçlara da el konulabilecek.