-300 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ ÇUKURCA (A.A) - 08.06.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 300 ton kaçak çay ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Çukurca-Şırnak karayolunda kontrollerini sürdüren Köprülü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 12 tırı şüphe üzerine durdurdu. Güvenlik güçlerinin tırlarda yaptığı kontrollerde, yurda İran'dan getirilen faturasız 300 ton çay ele geçirildi. Yetkililer, sürücülerin gözaltına alındığı, araçların ise ilçe girişinde bekletildiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.