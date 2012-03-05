300 polisle dev uyuşturucu operasyonu

T24 - Özel harekât polisleri ve helikopter desteğiyle düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kentte ''torbacı'' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, uyuşturucu satışının gerçekleştirildiği merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay Mahallelerinde 50 adres tespit edildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan 300 polis saat 05.00'de önceden belirlenen adreslere giderek, telsizden gelen talimatla eş zamanlı olarak operasyonu gerçekleştirdi. Polis helikopteriyle hava desteğinin de sağlandığı operasyonda, çevik kuvvet ve özel harekât ekipleri de görev aldı.

Operasyonda ev aramalarında narkotik detektörü özel köpekler de kullanıldı. Aramalarda, uyarıcı hap ile esrar ve eroin ele geçirildi.



‘Başlık parası için uyuşturucu satıyordu'



Gözaltına alınan çok sayıda kişi, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, evinde satışa hazır esrar paketleri bulunan bir zanlının annesi, polislere oğlunu ''Oğlum bir kızı sevdi. Kızın babası ise evlenmeleri için bizden 40 bin lira değerinde altın istedi. Başlık parasını biriktirebilmek için uyuşturucu satıyordu'' diye savundu.