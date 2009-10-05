300 milyon liralık merkezde 'gecekondu' manzaraları

IMF ve Dünya Bankası zirvesine ev sahipliği yapan İstanbul Kongre Merkezi sağnak yağmura dayanamadı. Geçiş bölümünün tavanından sızan sulara, gecekondulardaki gibi kovalarla engel olunmaya çalışıldı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın 2009 yıllık toplantısının gerçekleştirildiği İstanbul Kongre Merkezi sağanak yağmurda su koyverdi.Referans'ın haberine göre, İstanbul'daki aralıklı sağnak yağışlarda Kongre Merkezi'nde ana binayı basın merkezine bağlayan geçişin tavanlarından yağmur suları aktı. Bu arada, IMF heyetlerinin konakladığı 5 yıldızlı oteller fiyatlarını 3 katına çıkarınca rezervasyonlar tek tek iptal edilmeye başlandı.



Bugünlerde tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği IMF ve Dünya Bankası toplantılarına evsahipliği yapan İstanbul Kongre Merkezi dün görenleri şaşırtan gelişmelere sahne oldu. Yapımı için 300 milyon TL'den fazla para harcanan Kongre Merkezi'ne sızan yağmur suları ana binayı basın merkezine bağlayan geçişte etkili oldu. Geçişte yağmur nedeniyle tavandan sular aktı, görevliler ise bunu engellemek için akıntı olan yerlere kovalar koydu. Bu arada, Kongre Merkezi'nde görev yapan güvenlik şirketi yetkilileri, bu durumu belgelemeye çalışan basın mensuplarına sert tepki gösterdi. İstanbul Kongre Merkezi'nin, kentte sel felaketinin yaşandığı dönemde de benzer bir durumda kaldığı belirtiliyor. O zamanda tavandan sızmalar olmasına rağmen yetkililerin yeterli önlemi almadığı anlaşılıyor.



5 yıldızlı otellerden kaçış var



IMF toplantılarını fırsata çevirmeye kalkan 5 yıldızlı oteller ise zirvenin konuklarını sıkıntıya soktu. Toplantıların gerçekleştiği kongre merkezine yakın olduğu için tercih edilen Taksim Talimhane'deki 5 yıldızlı oteller fiyatların 3 katına çıkarınca rezervasyonlar tek tek iptal edilmeye başlandı. Başta akademisyen ve gazeteciler olmak üzere bir çok otel misafiri bölgedeki küçük otellere yöneldi.



28 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de sona erecek IMF-Dünya Bankası toplantıları nedeniyle oteller fiyatlarını 3 kat artırdı. Daha önce rezervasyon yaptırmasına rağmen anlaştığı fiyatın çok üzerinde taleple karşılaşan konuklar ise bu durum karşısında daha küçük otellere yerleşmeye başladı. Büyük otellerin yüksek fiyat sıkıntısı nedeniyle pek çok müşterinin kendilerine yöneldiğini söyleyen Talimhane'deki Lavilla Otel'in ön büro yetkilisi Buğra Sürme, "Bu otellerde IMF toplantısıyla birlikte fahiş fiyat artışına gittiler. Müşteri konusunda da seçici davranıyorlar. Daha önceden yapılan rezarvasyonlar IMF heyetine kaydırıldı. Bu konuda mağdur olanlar gelip bizden oda talebinde bulundu. Ayrıca birçok müşteriye oda satan bazı oteller müşterileri başka otellere göndererek onları mağdur ettiler" dedi. Sürme, çoğu 5 yıldızlı otelin verdiği hizmetin fiyatlarıyla da örtüşmediğini savundu.



Talimhane otelleri doldu taştı



Point Otel ön büro yetkilisi Şuayip Akçağlayan ise Talimhane'deki otellerin tamamına yakınını yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Her gün en az 10 kişinin kendilerine gelip oda talebinde bulunduğunu söyleyen Akçağlayan, "Otelimizde yer olmadığı için gelenleri başka otellere yönlendiriyoruz. Talep çok olduğu için fiyatlarımız da 2-3 kat artış gösterdi" dedi. Talimhane'deki Grand Öztanık Otel'in ön büro şefi Ali Umut da IMF nedeniyle yüzde 100 dolulukla çalıştıklarını söyledi. Oda fiyatlarının normale göre iki kat arttığından söz eden Umut, şu anda tek kişilik oda fiyatlarının 300 euro, süit odaların ise 500 euroya satıldığını söyledi. Umut 193 odanın 107 tanesinin IMF heyetleri tarafından kapatıldığını ifade etti. Yüzde 95 doluluk oranıyla çalışan Golden Age Oteli de 180 odanın 84'ünü IMF heyetine tahsis etti. Normal zamanlarda otelde 80-90 euroya satılan otel odaları toplantılar nedeniyle 140 euroya kadar çıktı.





Merkezin maliyeti 300 milyon TL'yi aştı



İstanbul Kongre Merkezi, 17 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Merkezin zemin altında kalan bölümü Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'na bağlı olarak çalışabilecek şekilde planlandı. 7 kat olan İstanbul Kongre Merkezi, uluslararası kongre, etkinlik, organizasyon, sergi, zirve, toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak çok amaçlı kullanıma uygun bir mimariye sahip. Merkez Taşkışla Caddesi bir tünel yol ile kongre merkezine bağlanıyor. İstanbul Kongre Merkezi'nin yatırım maliyeti tünelle birlikte 300 milyon TL'yi aşıyor.



IMF'yi sevmiyorum ama iyi müşterimiz oldular



IMF toplantısı oteller dışında Talimhane bölgesindeki taksicilere yaradı. Beyoğlu, Talimhane Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Sorumlu Müdürü Mehmet Bayraktar, IMF toplantıları nedeniyle işlerinin 10 kat arttığını söyledi. Kriz nedeniyle iş hacimlerinin son dönemlerde ciddi şekilde düştüğünden yakınan Bayraktar, bu toplantıların kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade etti. IMF heyetinden özellikle akademisyen ve gazetecilerin taksi ile ulaşımı tercih ettiğini belirten Bayraktar "IMF'yi sevmiyorum ama işimize olan katkısını göz ardı edemem. Normal zamanda bir aracımız günde 15-20 sefer yaparken şimdi araç başına 200 sefere kadar çıkıyoruz. Araç yetiştiremiyoruz" dedi.





Esnaf kazanmak için toplantının bitişini bekliyor



Toplantıların işlerini açtığı için oteller ve taksiciler memnun olurken güvenlik barikatları nedeniyle iş yapamayan esnaf umudunu heyetin gidişine bağladı.Talimhane'de kuruyemiş ve hediyelik eşya dükkânı işleten İbrahim Salman, IMF toplantısının iş hacimlerinde artışa yol açmadığını, işlerini hiç olumlu etkilemediğini aksine işlerini zora soktuğunu, gelir kaybettiklerini söyledi. Salman heyetin Türkiye'den ayrılışına umut bağladıklarını belirterek, "Belki ülkelerine dönerken hediyelik eşya ve Türk lokumu alırlar" diye konuştu. Bölgede hediyelik eşya satan Dynasty Gift Shop'un sahibi Ali Atacan, ağırlıklı olarak üst düzey yetkililerin katıldığı IMF toplantılarının iş hacimlerini olumlu etkilemediğini söyledi. "Her biri korumalarıyla gezen bu yetkililer alışveriş yapmak için dışarı çıkmıyorlar. Belki giderken alışveriş yaparlar" diyen Atacan, umutlarını heyetin son günlerine bağladıklarını anlattı.



