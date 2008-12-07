300 milyar doların patronu kendini öldürdü

Dünyanın en zenginlerinin 300 milyar dolarını yöneten İsviçreli Julius Baer'ın İcra Kurulu Başkanı Alex Widmer intihar etti. Bankanın hisselerinin yılbaşından bu yana yüzde 60 değer yitirdiği ve sahip olduğu hedge fonun zora düştüğü belirtiliyor.



Julius Baer çok sağlıklı olan 52 yaşındaki Widmer’in ‘beklenmedik bir anda’ öldüğünü açıklarken, Reuters haber ajansı aileye yakın kaynakların bankacının intihar ettiğini söylediğini bildirdi. "20Minuten" adlı İsviçre haber sitesi de Widmer’in ölüm nedenini intihar olarak duyurdu.



19. yüzyılda kurulan Zürih merkezli Julius Baer dünyanın en zengin kişilerine ve kurumsal yatırımcılarına ait 300 milyar dolarlık bir fonu yönetiyor. Banka sözcüsü Widmer’in ölümünün Julius Baer’in faaliyetleriyle ilgili olmadığını söylerken, ölüm nedeni hakkında bilgi vermekten kaçındı. Üç çocuğu olan Widmer’in eşi 2005 yılında kanserden ölmüştü.



Ölüm haberinin duyulmasının ardından cuma günü Julius Baer hisselerinin işlem gördüğü DJ Stoxx elektronik borsasında bankacılık sektörü endeksi yüzde 2.9 oranında değer yitirirken, bankanın hisselerinin fiyatı yüzde 9.4 oranında düştü.



