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300 liseli tekbir getirerek okul basmaya çalıştı

Bolu'da iki lise arasında oynanan futbol karşılaşmasının sonrasında kentin en işlek caddesini birbirine kattı

11 Aralık 2014 20:20

Bolu'da, iki lise arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından kavga çıkarken, tekbirler getirip kavga ettikleri öğrencilerin okuluna giden yaklaşık 300 öğrenciyi polis güçlükle durdurdu.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan sahada İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi arasında oynanan maçta kavga çıktı. İki okulun öğrencileri maç sonrası birbirlerine saldırdılar.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaçmaya başlayan yaklaşık 300 öğrenci hep bir ağızdan "Ya Allah bismillah Allahu ekber" diye bağırıp tekbir getirerek, İzzet Baysal Caddesi’ne çıktı. 

DHA'nın haberine göre, kentin en işlek caddesini birbirine katan öğrenciler önlerini kesen polis ekiplerinden de koşarak kaçmaya çalıştılar. Yürümelerini engellemek isteyen polis ekiplerine bağıran öğrenciler kavga ettikleri öğrencilerin eğitim gördüğü Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne gitmek için yürüyüşe devam ettiler. İzzet Baysal Caddesi’nde bir süre yürümeye devam eden öğrenciler polis engeliyle karşılaşınca geri döndüler.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler edip, hakaretler savuran öğrenciler tekrar İzzet Baysal Caddesi’nden yürüyerek Tabaklar Mahallesi’nde bulunan okullarına doğru yürüdüler.

 

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