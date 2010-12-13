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300 KOYUNLA MAHSUR KALAN ÇOBAN KURTARILDI MALATYA (A.A)

13 Aralık 2010 11:39

-300 KOYUNLA MAHSUR KALAN ÇOBAN KURTARILDI MALATYA (A.A) - 13.12.2010 - Malatya'da şiddetli kar yağışı nedeniyle yaylada 3 günden beri sürüsüyle mahsur kalan çoban, 7 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Turan (57) adlı çoban, etkili olan kar yağışı nedeniyle Akçadağ ilçesi Kürecik beldesi Baştürk Yaylası'nda, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanıyla mahsur kaldı. Yakınları, kendisine ulaşamadıkları çobanın bulunması için jandarmadan yardım istedi. Malatya İl Özel İdaresi, jandarma ve sağlık ekipleri, 7 saatte yaylaya ulaşabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, tipinin etkili olduğu yaylada ulaşılan çobana, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Çoban Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayvanları taşıyacak uygun bir aracın yaylaya çıkarılamaması nedeniyle sürü, jandarma ekipleri ve sahipleri tarafından yayladan yaklaşık 20 kilometrelik yolu yürüyerek indirildi.

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