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300 koyun teşvikinden ön onay alan 15 kişiden 14'ü, vekil olmak için istifa eden eski SGK Müdürü'nün akrabası!

"Yetkililere sesleniyoruz, bu haksızlığa müdahale edin"

10 Mayıs 2018 10:20

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçiye destek amaçlı başlattığı 300 koyun teşviki, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tartışmalara neden oldu. 200 başvurudan ön kabul alan 15 kişiden 14’ünün AKP’den milletvekili olabilmek için görevinden istifa eden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’nın yakın akrabası ya da ahbabı olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Bağlı’nın annesi Hanım Bağlı’ya, kız kardeşi Selime Nil Bağlı’ya ve baldızına 280 koyun teşviği çıkarken, Bağlı’nın kâhyası, şoförü de teşvikten paylarını aldı. Bakanlığın verilerine göre teşvikin bir aileye yıllık getirisi 300 bin lira.

Mehmet Bağlı, başvuruların elektronik ortam üzerinden yapıldığını söyleyerek, “Annem ve kardeşim Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlılar. Müracaat etmişler ön kabul çıkmış. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan herkes teşvik için başvuru yapabiliyor. Elektronik ortamda olduğu için şimdilik sadece ön kabul çıkmış. Henüz alınmış koyun, alınmış bir teşvik söz konusu değildir” dedi.

Listeyi TİGEM gönderdi

Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü müdür vekili M.Akan Akmeşe koyun teşviği için kendilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından gelen 15 kişilik bir ön kabul listesi olduğunu, bu kişilerin ön elemeyi geçtiğini söyledi. Başvuruların Mayıs’ın 11’ine kadar devam ettiğini aktaran Akmeşe, “Şimdilik ön elemeyi geçti bu insanlar. Henüz kendilerine çıkan bir koyun teşviği yok” diye konuştu.

Halfeti’de yaşayan ve koyun teşviğine başvuruda bulunan bir yurttaş ise ön kabul başvuru listesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Köylüye destek olmak için böyle bir teşvik programı başlatıldı. Ben ve çok sayıda komşum başvuru yaptık. Ama hiç birimizin ismi ön kabul listesinde çıkmadı. Devletin teşviğinden yararlanmak için SGK başkanının akrabası mı olmak gerekiyor. Bu insan şimdi aday adayı olmak için istifa etmiş. Yetkililere sesleniyoruz. Bu haksızlığa müdahale edin”

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