300 koyun projesinin ne zaman başlayacağı belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağı 300 koyun projesinin nisan ayında başlayacağını söyledi.

Adıyaman’a giden Fakıbaba, "Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz” dedi.

Çiğ köfte Adıyaman’ın mı yoksa Şanlıurfa’nın mı?

“Çiğ köfte Adıyaman’ın mı yoksa Şanlıurfa’nın mı” sorusunu da yanıtlayan Fakıbaba, "Çok zor bir soru. Çiğ köfte, yapılan eve bağlıdır, yapan kişiye bağlıdır. Benim eşim çiğ köfteyi çok iyi yapar. O zaman derim ki çiğ köfte Şanlıurfa'nındır. Adıyaman, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için kutluyorum. Adıyaman'da çiğ köfte çok iyi yapılıyor. Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa, onundur” cevabını verdi.