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'300 koyun projesi çelişkilerle dolu'; ipotek edilecek arazi ve ağıl gerekiyor, 300 bin liralık kredi şart

"10 koyuna bakmasını bilmeyene, 300 koyun veremezseniz"

25 Şubat 2018 11:07

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular alınmaya başladı. Koyun varlığını artırmak ve kırsal üretimi destekleme iddiasıyla gündeme getirilen proje, çelişkilerle dolu. Öncelikle, projeden yararlanmak için Ziraat Bankası’ndan alınacak kredi karşılığında ipotek edilecek arazi ve ağıl gerekiyor. 300 koyun için en az 300 bin liralık kredi çekilmesi zorunluluğu var.

Az kişi yararlanacak

Bir diğer çelişki ise toplam 500 bin koyunun yetiştiricilere “satılacak” olması. On binlerce kişi bu projeyle köye dönüş hayali kursa da, yararlanan sayısı çok az olacak. Yetiştiricilerin 300’er koyun aldığı düşünüldüğünde, toplam yararlanan sayısı bin 700’ü bile bulmuyor.

Projenin en önemli açmazlarından birini de, dağıtılacak 500 bin koyunun nereden alınacağı sorusu oluşturuyor. Geçen yıl milyonlarca dolar karşılığında yaklaşık 42 bin damızlık koç ve koyun ithalatı yapan iktidarın, yeniden yurtdışına yönelmesinin iç piyasaya darbe vuracağı ifade ediliyor.

İthalat sinyali

Kırsal kalkınmayı desteklemek için bugüne kadar üreticilere yaklaşık 8 bin küçükbaş hayvan dağıttıklarını bildiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Tarım Bakanımız ‘bir kişiye 300 koyun vereceğiz’ diyor. Ben bir kişiye 5 koyun bulamıyorum. Dışarından koyun ithalatı yapılacak sanıyorum. Halbuki 10 koyuna bakmasını bilmeyene, 300 koyun veremezseniz. Önce bakmayı öğrenecek, sonra vereceksiniz. Onu da bulursanız verebilirsiniz” yorumunu yaptı.

 

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