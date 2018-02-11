T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

300 koyun kampanyasına yoğun ilgi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın köyüne geri dönenler için 300 damızlık koyun ve birçok desteği içeren kampanyası, Antalya'da ilgi gördü

11 Şubat 2018 14:22

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın köyüne geri dönenler için 300 damızlık koyun ve birçok desteği içeren kampanyası, Antalya\'da ilgi gördü.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın, köye dönüş projesi olarak Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından kısmen açıklanan 300 damızlık koyun, sigorta ve maaş desteği, Antalya\'da ilgiyle karşılandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, projeyle ilgili sıkça arayanlar olduğunu kaydetti. Projenin detayları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasını beklediklerini belirten Özen, söz konusu şartların 23- 24 Şubat gibi netleşeceğini aktardı.
Antalya\'nın büyükşehir statüsünde olması ve köy tüzel kişiliğinin bu kapsamda kaldırılması nedeniyle içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklama yapan Mustafa Özen, bu tür projelerde \'köy\' ifadesi kullanılsa da problem yaşanmadığını kaydetti. Özen, kırsal kalkınma ve köyüne dönen genç çiftçilere verilen desteklerden, daha önce köy statüsünde olup büyükşehir yasası kapsamında mahalleye dönüşen kırsal alanlardaki vatandaşların sorunsuz yararlanabildiğini kaydetti.
Projede ilk açıklanan bilgilere göre, köyüne geri dönen her aileye, tapu karşılığı ipotek gösterilerek 300 damızlık koyun, koyunlara bakacak kişiye de sigorta ve asgari ücret maaş desteği verilecek. Ayrıca köyüne geri dönerek bu şekilde çiftlik kuran ailelere yem, ilaç ve veteriner desteği sağlanacak. Geri ödemeler ise damızlık koyunların yavrulaması ve bunların devlet garantisi alımı şeklinde gerçekleşecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA GIDA TarımHayvancılık BakanlığıAntalyaGıda TarımBakan Ahmet Eşref FakıbabaHayvancılıkMüdürü MustafaProjeninCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMustafaProjedeAyrıcaGeriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24