300 kişiye sosyal medyadan terör ve cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Isparda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK ve 'Paralel Yapı' propagandası yaptığı, Türk bayrağı ve cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 300 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK ile 'Paralel Yapı' propagandası yapıldığı, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiasıyla çalışma başlattı.



DHA'nın haberine göre; yaklaşık 6 ay süren takibin ardından ekipler yurtiçi ve yurtdışından 300 kişiyi belirledi. Çalışmanın ardından belirlenen kişiler hakkında düzenlenen fezlekeler, bulundukları illerin cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.

Isparta polisinin daha önce düzenlediği operasyonlarda benzer iddialarla 36 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol olmak üzere 22'si serbest kalmıştı.