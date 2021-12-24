300 hücre kiralayan Danimarka, mahkumları Kosova'ya gönderiyor

Dünyada suç oranı bakımından alt sıralarda yer alan Danimarka, cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak amacıyla Kosova ile 300 hücre için 210 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Danimarka'da hüküm giyen mahkumların, anlaşma çerçevesinde 2023'ten itibaren başkent Priştine'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta Gilan kasabasındaki bir hapishaneye gönderilmesi planlanıyor.

Kosova'ya gönderilecek mahkumlar arasında terör suçlarından hüküm giyenler veya ölümcül hastalığı bulunanların yer almayacağı belirtiliyor.

Haklarında ceza bitiminde sınır dışı kararı bulunan mahkumların da Kosova'da cezalarını tamamlamalarının ardından önce Danimarka'ya, daha sonra da sınır dışı edilecekleri ülkeye gönderilecekleri ifade ediliyor.

Danimarka ve Kosova arasında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kosova Meclisinde oylanması ve 120 milletvekilinin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor.

Anlaşma gereği kiralanan 300 hücrenin, Danimarka yasalarınca yönetilmesi ve hücrelerde her iki ülkeden gardiyan bulunması öngörülüyor.