300 hâkime kamera engeli

T24 - Adalet Bakanlığı'nın 22 Nisan'da sınavla aldığı 300 hâkimin atanması sınavın 'kamera kaydı' olmadan yapılması nedeniyle durduruldu. Gelişmelere isyan eden Adalet Bakanı Ergin, 'Bu kararı uygulamak mümkün değil' dedi.



Adalet Bakanlığı'nın 22 Nisan'da sınavla aldığı 300 hakimin atanmasına ilişkin Bakan Sadullah Ergin isyan etti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre;



İdare Mahkemesi'nden bir kez daha yürütmeyi durdurma çıkması halinde Bakanlık, yaklaşık 800 hakime kameralı sınav yapmak zorunda kalacak. 22 Nisan'daki hakimlik sınavına giren yaklaşık 600 adaydan 300 hakimin atamaları yapıldı.





Atamaları yapılmıyor



Mülakatlarda başarısız olan adli yargı hakim adayı Adnan Özcanan, yürütmeyi durdurma ve işlemin iptali için dava açtı. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi 23 Haziran 2010'da aldığı kararla, 300 hakimin atamasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde 'Mülakata giren davacıya sorulan sorular ile davacının sorulara verdiği yanıtların kayıt altına alınmaması nedeniyle davacı iddiaları ile dava konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığı yolundaki denetim yapılamadığı' ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanlığı'nın 1 ay içinde görevlerine son vermesi gerekirken imdada Bölge İdare Mahkemesi yetişti ve yürütmeyi durdurma kararını usulden bozdu. Şimdi İdare Mahkemesi'nin yeni kararı bekleniyor. Bu karar beklendiği için de hakimlerin atamaları gerçekleştirilemiyor. Stajyer olarak görevlerini sürdüren hakimler maaşlarını da alıyor ancak görev yerlerine atanamıyor.





Son derece yanlış bir karar



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 'İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kendi alanında ilk' olduğunu ifade ederek, 'Bu kararın son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz' dedi. Ergin, 'Kameralı kayıt altına alınmasının uygulanabilirliği yok. Diyelim ki, bir kişi haksızlık gerekçesiyle dava açtı, biz de onun görüntüsünü gönderdik, karşılaştırma için diğer videoların da görülmesi gerekir. Bunun içinden çıkmak mümkün mü? Aylardır biz bu işin çözümü konusunda beklemedeyiz. Bu bir zaman kaybı değil de nedir?' diye konuştu.





800 kişinin kaydı incelenebilir



İdare Mahkemesi'nin yeni bir yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Bakanlık Danıştay'a itiraz edecek. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermez ise 300 hakimin atamaları gerçekleştirilecek. Mülakatların iptal edilmesi halinde ise 300 hakim işten çıkartılarak yeniden sınav yapılacak. Bu sınavda da kameralı kayıt altına alınacak. Bir adayın sınava itiraz etmesi halinde sınava giren tüm adayların kayıtlarının incelenmesi de gündeme gelebilecek. Bu durumda sınava 800 kişi girmesi halinde 800 kişinin kamera kaydı incelenecek.







