300 dolara iPad2

T24 -

Amaç Kindle ile mücadele

iPhone 4S'in ardından Apple, yeni akıllı televizyonu için kolları sıvarken, diğer yandan iPhone 5 ve iPad 3 için de çalışmalarını sürdürüyor.Ancak iPad konusunda kafalar bir hayli karışık; zira Apple'a yakın kaynaklar Apple'ın iPad 3 yerine iPad 2 Mini ile daha küçük ebatlarda bir cihazı kullanıcılara ulaştırmak istediğini iddia ediyor.Hürriyet'in haberine göre; bir başka iddia ise iPad 3'ün 2012 yılında lanse edileceğini ve iPad 2'lerin fiyatının 300 dolara kadar düşeceğini öngörüyor.Apple'ın ucuz iPad istediği biliniyor; zira Amazon'un Kindle Fire ile 200 dolara tablet bilgisayar satmaya başlamasının ardından Apple da aynı kitleye hitap eden rakip bir ürün ortaya çıkarmak istiyor.