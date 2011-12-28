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Dünya

300 dolara iPad2

Apple'ın 2012'de iPad 3'ü pazara sürmesiyle birlikte iPad 2'lerin fiyatının 300 dolara düşeceği iddia edildi.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Apple'ın 2012'de iPad 3'ü pazara sürmesiyle birlikte iPad 2'lerin fiyatının 300 dolara düşeceği iddia edildi.



iPhone 4S'in ardından Apple, yeni akıllı televizyonu için kolları sıvarken, diğer yandan iPhone 5 ve iPad 3 için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak iPad konusunda kafalar bir hayli karışık; zira Apple'a yakın kaynaklar Apple'ın iPad 3 yerine iPad 2 Mini ile daha küçük ebatlarda bir cihazı kullanıcılara ulaştırmak istediğini iddia ediyor.


Amaç Kindle ile mücadele

Hürriyet'in haberine göre; bir başka iddia ise iPad 3'ün 2012 yılında lanse edileceğini ve iPad 2'lerin fiyatının 300 dolara kadar düşeceğini öngörüyor.

Apple'ın ucuz iPad istediği biliniyor; zira Amazon'un Kindle Fire ile 200 dolara tablet bilgisayar satmaya başlamasının ardından Apple da aynı kitleye hitap eden rakip bir ürün ortaya çıkarmak istiyor.


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