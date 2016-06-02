300 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş!

Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.O. 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da oturan Ş.K., Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 18 yaşından küçük kızının sosyal paylaşım sitesinden görüntülü konuştuğu bir kişinin, kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve görüşmelerini yaymakla tehdit ettiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu.



DHA'nın haberine göre; bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmada sosyal medya üzerinden istismarda bulunan kişinin Adana Seyhan ilçesinde oturan C.O., olduğunu belirledi.

Diyarbakır'dan Seyhan'a giden özel bir ekip, şüpheli C.O.'yu yakalayarak Diyarbakır'a getirdi. Yapılan incelemede şüphelinin sosyal medya hesabında yaşı 18'den küçük olan yaklaşık 300 kız çocuğunun bulunduğunu ve bunların çoğuyla cinsel istismar içerikli yazışmalar yaptığı belirlendi.

Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.O. 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.