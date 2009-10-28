'300 bin Müslüman ölecek'

Lahey’de yargılanan eski Sırp lider Karadziç’in gizlice banda alınan bir telefon konuşmasında, Saraybosna’da 300 bin Müslüman’ın yeryüzünden yok edileceği yolundaki sözleri savcı tarafından mahkemeye aktarıldı.



Bosnalı Sırpların eski siyasi lideri Radovan Karadziç’in önceki gün Lahey’deki uluslararası mahkemede başlayan davasına dün devam edildi. Savaş suçu işlemekle suçlanan Karadziç, önceki gün gibi dünkü duruşmaya da gelmedi. 1991-1995 Bosna Savaşı’nda Karadziç’in etnik temizlik yapanların “baş komutanı” olduğunu belirten Savcı Alan Tieger, duruşmada Boşnak katliamıyla ilgili gizlice kaydedilen, tüyleri ürperten konuşmaları dinletti. Milliyet gazetesinin haberine göre, savcı Tiger, 1991’da kaydedilen telefon konuşmasında Karadziç, şu korkunç ifadeleri kullanıyor: “Şunu bilmeliler ki, orada Saraybosna çevresinde 20 bin silahlı Sırp var... Burası 300 bin Müslüman’ın öleceği bir karakazan olacak. Onlar kaybolacaklardır. Onlar yeryüzünden kaybolacaklardır.”



Savcı Tiger, Bosna Sırp Parlamentosu’nda ise Karadziç’in, Zepa ve Srebrenitsa’nın yeniden ele geçirilmesi için emri imzalarken, “Artık zamanı geldi” dediğini aktarıyor. 1991 Ekim’inde ise neler planlandığı konusuyla ilgili olarak da Karadziç’in, Avrupa’ya kendini .... etsin ve iş bitene kadar geri dönmesin” şeklindeki çirkin sözlerini de mahkemeye dinleten Savcı Tiger, binlerce Müslüman’ın katili diye nitelediği Radovan Karadziç’in etnik temizliğin sorumlusu olduğunu kaydetti. BM mahkemesi, Karadziç’in 1 Temmuz 1991 ile 30 Kasım 1995 arasında Bosna-Hersek’in çeşitli kesimlerinde denetimini genişletmek üzere terör ve etnik temizlik taktikleri kullandığını belirtiyor. Bosnalı Sırp güçleri 1 Nisan 1992’den 30 Kasım 1995’e kadar 44 ay Saraybosna’yı kuşatmış, 11-18 Temmuz 1995’te de Srebrenitsa’da binlerce yetişkin ve genç erkeği katlederek soykırım yapmıştı.



Müebbet cezası alabilir



1996’da kamuoyunun gözü önünden kaybolan Karadziç’in, 2003’te akrabalarınınkiler dahil mal varlıkları, hesapları dondurulmuştu. Yıllarca savaş suçlusu olarak aranan Karadziç, “Dragan Dabiç” takma adıyla yaşarken 21 Temmuz 2008’de Belgrad’da yakalanarak, savaş suçları mahkemesinde yargılanmak üzere Lahey’e götürülmüştü.

Hakkındaki suçlamaları reddeden 64 yaşındaki Karadziç’in davasının iki yıl sürmesi bekleniyor. Eski Sırp lider, suçlu bulunursa müebbet hapisle cezalandırılacak.



Zamanı geldi



Radovan Karadziç’in Bosna Sırp parlamento-sunda da Srebrenitsa ve Zepa’yı yeniden ele geçirmek için verdiği emri imzalarken, “Artık zamanı geldi” dediği ortaya çıktı.