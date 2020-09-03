'300 bin mezun işe başlamadan öğrenim kredisi yüzünden yasal takip altına girdi'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 300 bin mezunun geçimlerini sağlayacak bir işe başlamadan öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girdiğini söyledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kılıç, Meclis’e verdiği yasa teklifinde üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredisinin 550 TL’den 825 TL’ye çıkarılmasını ve öğrencilerin, işe başladıktan bir yıl sonra ödenmek koşuluyla, öğrenim kredisinin sadece yarısını geri ödemesini istedi.

Kılıç, “2020 yılı itibarıyla kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bu gençlerin 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. 300 bin kişi, geçimlerini sağlayacak bir işe bile başlamadan öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girdi” dedi.

'Borçlar silinsin'

Kılıç, borcu olan öğrencilerin borçlarının silinmesini istedi. Kılıç, pandemi ile birlikte zirveye ulaşan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların, üniversiteyi bitiren öğrencilerin birçoğunun işsiz kalmasına ve geleceğe umutsuz bakmasına neden olduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun süre iş bulamayan öğrencilerin, öğrenim kredisi borçlarını ödemekte zorluk çektiğini de belirten Kılıç şöyle dedi: “Öğrenim kredisi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla aylık 550 TL olarak ödenmektedir. Üniversite bitiminde TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle geri ödeme talep edilmektedir.”

Sevda Erdan Kılıç, teklifin kabul edilmesi halinde, öğrenim kredisinin öğrencilere yarı oranında artırılarak ödeneceğini vurgulayarak, “Yani ortadaki tabloya göre mevcut durumda öğrencilerimize 825 TL ödeme yapılacaktır. Bu rakam da öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca, ekonomik kaygıdan ziyade eğitimlerine ağırlık vermelerine ve daha başarılı olmalarına imkan sağlayacaktır” dedi.