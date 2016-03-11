T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

300 bin marka tescile açılıyor

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kurulu'na gidiyor.

11 Mart 2016 10:32

Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret gibi konularda köklü değişiklikler öngören Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı taslağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na gidiyor.

Dünya'dan Sercan Akıncı'nın haberine göre, Hükümetin 6 aylık acil eylem planında yer alan Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor.

 

'Türkiye Anglosakson modeline geçiyor'

 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan, yasalaşması halinde Türkiye’nin Anglosakson modeline geçeceğini ifade etti. Tasarı, yıllardır tartışılan ancak yasalaşamayan patent kanunu ile birlikte marka, tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Yasada birçok madde sektör tarafından olumlu karşılandı ve desteklendi ancak eleştiriler de var.

ETİKETLER

tescilmarkapatentyasa tasarısıkanun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24