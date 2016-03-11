300 bin marka tescile açılıyor

Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret gibi konularda köklü değişiklikler öngören Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı taslağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na gidiyor.

Dünya'dan Sercan Akıncı'nın haberine göre, Hükümetin 6 aylık acil eylem planında yer alan Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor.

'Türkiye Anglosakson modeline geçiyor'

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan, yasalaşması halinde Türkiye’nin Anglosakson modeline geçeceğini ifade etti. Tasarı, yıllardır tartışılan ancak yasalaşamayan patent kanunu ile birlikte marka, tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Yasada birçok madde sektör tarafından olumlu karşılandı ve desteklendi ancak eleştiriler de var.