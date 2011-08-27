300 bin kişi tura çıktı

T24 -

Yer sorunu çıktı

İlgi vizesiz ülkelere

Satışlar iyi gitti



Otobüsle 6 milyon yolcu taşınacak

Resortlar için iyi bir bayram olacak





Hava yollarında 50 ek sefer var



Hürriyet'in haberine göre, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, yurtiçi ve yurtdışı turlarda son hafta hareketi getirdi. Kamu çalışanlarının 29 Ağustos pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün izinli sayılması, turlara talebi yüzde 25 artırdı., “Bu bayramda 150 bini yurtiçi 150 bini de yurtdışına olmak üzere 300 bin kişi paket turlarla tatile çıktı. Mevsim itibariyle deniz tatili tercih edildi. Yurtdışı için vizesiz destinasyonlara talep oldu. Vizesiz ülkelerden Tunus, Mısır ve Hırvatistan ilgi gördü. Ama dövizin yüksek olması bu dönemde yurtdışına talebi azalttı. Dövizin artması bir tur için en az 250 Euro’luk maliyet artışı getirdi. Turlar 400 Euro’dan başlayıp 1700 Euro’ya kadar çıkıyor” dedi.bu yıl bayramda paket turlara talebin geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “9 günlük tatil kararının açıklanması gecikti. Karar daha önce açıklansaydı tatilcilerin yer bulma şansı artardı. İç pazarda yurtdışı talebin getirdiği bir doluluk vardı. 9 gün tatil kararıyla talep arttı ama yer bulma sorunu yaşandı.”Bayram tatilinde ağırlıklı Antalya’nın talep gördüğünü belirten Özbek, şunları söyledi: “Bodrum, Marmaris ve Çeşme yoğun ilgi görüyor. Ege Bölgesi de dolmuş durumda. Yurtdışından da vizesiz yerlere ilgi var. Dubrovnik çok talep gördü. Orta Avrupa başkentleri Paris, Barcelona gibi şehirler revaçta.”bayram tatilindeki son dakika kararının talebi yükselttiğini belirterek, şunları anlattı: “Otellerin dolulukları yüksek. Şu ana kadar bayram satışları iyi gitti. Akdeniz öncelikli talepte olan bölge. Yurtdışında da vizesiz ülkeler ve Kıbrıs öne çıktı. Yurtdışı turlarda da dövizin etkisini görüyoruz. Talep azaldı.”Ulusoy Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, ramazanın yaz dönemine rastlaması nedeniyle ertelenen tatil programlarının bayram nedeniyle yeniden başlayacağını belirteek, 18 Eylül’e kadar artarak devam edecek yoğunluğun 15 Ekim’de azalmasını beklediklerini söyledi. Ulusoy olarak dokuz günlük tatil süresince 150 bin yolcu taşıyacaklarına da değinen Yıldırım, “Sektör genelinde ise yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verilecek. Sadece otobüs yolcu taşımada 150 milyon dolarlık bir ulaşım ekonomisi doğacak” dedi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Ahmet Barut, turizm adına güzel bir bayram döneminin geçeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Zaten ağustos ve eylül yüksek sezon. Doluluklar gayet iyiydi. Ramazanda da tatil yapamayan bayramda tatile çıkmayı planladı. Resort bölgelerinde yüksek doluluklarla bayramı geçireceğiz. Dokuz günlük tatil daha önce açıklansaydı planlar daha erken yapılabilirdi. Bütün resortlar için iyi bir bayram dönemi geçecek.”Bayram tatili gidiş ve dönüşlerinde Türk Hava Yolları ve özel havayolu şirketleri 500 ek sefer yapacak.THY, artan yolcu talebini karşılamak için 27-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında 30 ek sefer, 31 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında da 51 ek sefer düzenleyecek. İstanbul çıkışlı ek seferler 27-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya, Trabzon, Dalaman, Bodrum ve Kuveyt’e yapılacak. 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise Kuveyt, Ankara, Dalaman, Bodrum, Antalya, Trabzon, Adana, İzmir ve Lefkoşa’ya ek seferler düzenlenecek.Pegasus Havayolları ise bayram süresince 300’ün üzerinde ek sefer koydu.Onur Air, bayram dönemindeki yoğun talebi karşılamak için iç hat uçuşlarında koltuk sayısını artırdı. Atlasjet de ek sefer koyacak.