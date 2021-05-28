300 bin esnaf hibe desteğinin dışında kaldı!

Yeni tip Koronavirüs pandemisinden zarar gören esnafa bir defaya mahsus verilecek hibe desteğinden bir kısım esnafın yararlanamaması tartışma yarattı. Hibe desteğinde gerçek-tüzel kişi ayrımının kaldırılması isteniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve pandemiden zarar gören esnafa bir defaya mahsus verilecek desteklerde esas alınan kriter tartışılıyor. Destekten gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; destekten 235 bin esnaf 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnaf ise 3 bin lira olarak yararlanacak. Yararlanmada temel kriter olarak ‘gerçek kişi’ şartı getirilmesinin ise aynı işi yapan kişilerin bir kısmı destekten yararlanırken, bir kısmının yararlanamadığı tartışması yarattı. Destekten yararlanacak meslek grubu sayısı ise 340.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, destek uygulaması için ekonomi yönetimine teşekkürlerini iletirken, burada ayrım yapılmaması gerektiğine değindi.



Salgın döneminde hiç kapanmayan iki üç meslek grubu dışında tüm esnafın bu destekten yararlanması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Meslekler arasında ayrım yapılmamalıydı. Toplam 415 meslek grubu var, çoğunun işleri de çok kötü, nereden bakarsanız en az 300 bin esnaf NACE mağduru" dedi.

Gerçek-tüzel ayrımı kaldırılmalı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de esnafa verilecek hibe desteklerinde, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımının kaldırılmasını istedi.



Mayıs ayı Meclis toplantısında konuşan Özgener, hibe desteğinden 2 bin 20 üyenin faydalanacağı bilgisini verirken, bunun 175 tanesinin 5 bin liralık, 1845 tanesinin ise 3 bin liralık destek alacağını kaydetti. Mahmut Özgener, gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmamış olsaydı, hibe destek paketinden 11 bin üyenin daha faydalanmış olacağını aktardı.