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Ekonomi

300 BİN AVROLUK MASERATİ MAYISTA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 13:41

-300 BİN AVROLUK MASERATİ MAYISTA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati'nin Türkiye temsilcisi FerMas, GranTurismo modelinin sınırlı sayıda üretilecek 450 HP'lik ''MC Stradale'' versiyonunu, 300 bin avrodan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla Mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuyor.  Şirketten yapılan açıklamaya göre, sadece iki adet ithal edilecek olan ve geliştirilen ''en hızlı, en hafif ve en güçlü'' Maserati modeli unvanına sahip ''GranTurismo MC Stradale'' 300 km/s’yi aşan son hız değeriyle dikkati çekiyor. TOFAŞ çatısı altında yer alan FerMas, 2011 yılında tüm dünyada sadece 300 adet üretilecek olan Maserati Gran Turismo MC Stradale'den Türkiye'ye 2011 yılında sadece 2 adet ithal edecek.  0-100 km/s hızlanma zamanı 4,6 saniye olan Maserati GranTurismo MC Stradale, MC12'den sonra Maserati'nin ilk iki kişilik otomobili unvanını taşıyor.

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