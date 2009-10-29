300 ADD'liye polis müdahalesi

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çoşkuyla başladı, gerginlikle son buldu. Tertip komitesinin izni olmadan geçit törenine katılmak isteyen Atatürkçü Düşünce Dernegi (ADD) üyelerine polis müdahalede bulundu.



Tertip komitesi sadace Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değil, tüm sivil toplum örgütlerinin geçit törenine katılmaması yönünde karar almıştı.

Ancak ADD üyeleri, bu karara uymadı ve Delikliçınar meydanında toplanarak askeri birliklerin geçişinden önce yürümek istedi.

Yürüşe izin vermeyen polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermedi.

Çevik kuvvet ekipleri araya girince grup orturma eylemi yapmak istedi.

Bu kez polisin müdahalesi sert oldu. Grubun dağıtılması sırasında arbede çıktı.

Aralarında DSP Denizli İl Başkanı Mustafa Değirmenci'nin de bulunduğu bazı kişiler zorla polis otobüslerine bindirildi.

Gerginlik Dernek Başkanı Gülizar Biçer'in anonslu uyarılarıyla sona erdi.