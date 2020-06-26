30 yıllık hasret bitti; Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından lider Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızılar, son lig şampiyonluğunu 30 yıl önce; 1989-1990 sezonunda almıştı. İlk Premier Lig şampiyonluğunu alan Liverpool, ligde toplamda 19 kez mutlu sona ulaştı

Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yenerek puanını 86 yapmıştı. Liverpool'un şampiyon olması için 23 puan geriden gelen Manchester City'nin Chelsea deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyordu. Chelsea, sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-1 mağlup etti ve neticesinde Liverpool, 2019-2020 Premier Lig sezonunun tamamlanmasına 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 36'da Pulisic ve 78'de penaltıdan Willian attı. Manchester City'nin tek sayısı ise 55'te De Bruyne ile geldi. Man City'de 77. dakikada Fernandinho kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

31 maçta yalnızca 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kırmızılar, ligin 32. haftasında Manchester City karşısına 30 yıllık hasreti bitirmiş olarak çıkacak.

1992 yılında Premier Lig adını alan organizasyonda hiç şampiyonluğu bulunmayan Liverpool, lig düzeyinde son zaferini Football League First Division'da 30 yıl önce, 1989-1990 sezonunda almıştı. Liverpool, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle şampiyonluk hasretine 30 yıl 3 hafta sonra son verdi.