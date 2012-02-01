-30 yıllık Dev-Yol davası zaman aşımından düştü ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 30 yıllık Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin direnme kararının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tüm sanıklar ile avukatları Şanal Sarıhan ve Mehdi Bektaş katıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, dairenin oy birliğiyle aldığı kararı okudu. Ertuğrul, davada zaman aşımı süresini eylem tarihinden itibaren ele aldıklarını belirtti. Daire Başkanı Ertuğrul, davanın tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı. Bazı sanık yakınlarının kararın açıklanmasının ardından ağladıkları görüldü.