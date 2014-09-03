30 yıldır hapiste olan iki kardeş DNA kanıtıyla serbest kaldı

Zihinsel olarak özürlü iki üvey kardeş olan 50 yaşındaki Henry McCollum ile 46 yaşındaki Leon Brown 1984 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunmuştu. Yapılan DNA araştırması sonrasında benzer suçtan şu an hapiste olan başka biri suçlu bulundu. Bu veriler sonrası mahkeme iki kardeşin serbest bırakılmasına karar verdi.

BBC Türkçe'de yer alan ahbere göre, Brown'un avukatı Ann Kirby davanın masum insanları suçlu bulması nedeniyle tam anlamıyla bir trajedi olduğunu belirterek, davanın görülüğü Kuzey Carolina bölgesinde hukuku derinden sarsıldığını belirtti. McCollum ve Brown hapis cezası aldığında suç ile bağlantılı hiçbir fiziksel kanıt yoktu.

Beş saatlik hiçbir avukat ya da aile bireyinin olmadığı sorgu sonrasında 19 yaşındaki McCollum suçu kabul etmişti. 15 yaşındaki Brow ise suçu kabul ettiğini beyan eden polis raporunu imzalamıştı. İki hafta sonraki mahkemede iki kardeş baskı altında sorgulandıklarını gerekçe göstererek beyanlarından vazgeçtiler. Buna karşın mahkeme iki kardeşi ölüm cezasına çarptırdı. Brown'ın cezası yaşı küçük olması nedeniyle ömür boyu hapis cezasına verilirken McCollum ise 30 yıldır infaz için sırada bekliyordu.

İki kardeş yıllar boyunca birçok kere karara itiraz etmesine karşın 2010 yılındaki itirazları kabul edildi ve dosya tekrar değerlendirmeye alındı. DNA araştırması sonrasında 11 yaşındaki kızı tecavüz edip öldüren kişi olay yerinin yakınlarında yaşayan 74 yaşındaki Roscoe Artis olduğu tespit edildi. Artis, ilk olaydan yaklaşık bir ay sonra başka bir davada bir kiz çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunmuştu.