30 yıl sonra yeniden Hello Türkiye!

Batu Bozkürk
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir genelgede, Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda "Türkiye" olarak kullanılması istendi. Genelgede, "Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca İletişim Başkanı Altun da "Türkiye" kullanımını uluslararası mecralarda duyurabilmek için "Hello Türkiye" adlı bir kampanya başlattıklarını, dünyanın farklı bölgelerinden influencerların bu kampanyaya katıldığını duyurdu.